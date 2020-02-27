Sorgun Belediyesi kimsesizlere sahip çıkıyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki engelli Aziz Dündar'a belediye sahip çıktı.



Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hayata geçirdikleri evde sağlık hizmetleri ve yemek dağıtımı projesi sayesinde, birçok yaşlı ve kimsesize hizmet sunduklarını ifade etti.

Ekinci, proje kapsamında ekipler tarafından yapılan ziyarette yatalak olan Aziz Dündar'ın ağır hasta olduğunun görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekibine bildirerek, hastaneye kaldırılmasını sağladıklarını ifade etti.



Belediyeciliğin adaletle uzanan yardım eli olduğunu vurgulayan Ekinci, "Gelin birlikte komşuluk ilişkilerimizi geliştirelim. Yardımlaşma geleneğimizi güçlendirelim. Gücümüzü aşan konularda belediyemize ulaşalım. Biz bu amaçla 0552 086 66 66 numaralı WhatsApp İhbar Hattı açtık. Bu hatta gelen mesajları yakından takip ediyorum. Sizler de bu hat üzerinden Hilal Masamıza ulaşarak muhtaç insanlara yardım etmemizi sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.