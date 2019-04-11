Sorgun Belediyesi Meclis Toplantılarını Canlı Yayınlayacak
1 saat önce
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediye meclis toplantılarının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi.
Sorgun
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:48 Kaynak: AA
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci
, belediye meclis toplantılarının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi.
Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarında açık ve şeffaf bir belediyecilik yapacaklarına dair vaatleri olduğunu söyledi.
Ekinci, "Biz ne yapacaksak, vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Gücümüzü onlardan alacağız. Bu nedenle de ilk olarak her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen meclis toplantısını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayacağız. Bu toplantılara isteyen vatandaşlarımız da katılıp, izleyebilecek. Böylelikle burada alınan kararlar hakkında vatandaşlarımız da görüşlerini açıklayabilecek." dedi.
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