Sorgun Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Erkut Ekinci devir teslim töreninden sonra görevine başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Erkut Ekinci devir teslim töreninden sonra görevine başladı.



Mazbatasını aldıktan sonra Sorgun Belediyesine gelen Ekinci, eski başkan Murat Gürbüz'den görevini devraldı.



Devir teslim töreni öncesi Belediye Meydanı'nda kendisini karşılayan topluluğa hitaben konuşma yapan Ekinci, seçim döneminin geride kaldığını, söyleneceklerin söylendiğini, niyetlerin, projelerin açıklandığını ve tercihleri yapıldığını belirtti.



Bugünden itibaren bir gün bile boşa geçmeyecek şekilde çalışmaya başlayacağını ifade eden Ekinci, "Yapacak çok işimiz var. Yarım kalmış işler var, yapılması planlanan işler var, bizim yapmak istediğimiz işler var. Biz bunların hepsini öncelik sırasına koyacağız ve vatandaşımızla el ele tamamlayacağız. İlk olarak belediyenin tüm hesapları uzman denetçiler tarafından inceletilecek ve raporları halkımızla paylaşacağız." dedi.

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