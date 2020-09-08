Sorgun Belediyesi'nden "Eğitimde hijyene destek paketi" - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye, "Eğitimde hijyene destek" paketi adı altında 13 bin öğrenciye maske ve dezenfektan dağıtıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, pandemi sürecinde ilçede bulunan tüm iş yerleri ve okulları dezenfekte ederek ilçe halkının sağlığını koruması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma oranını düşürmek için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Ekinci, "Çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitimi almaları, okulda arkadaşları ve öğretmenleri ile bir arada olmaları için belediye olarak 'Eğitimde hijyene destek paketi' oluşturduk. İlçemizde her öğretmen ve öğrenci için hazırladığımız paketleri hafta boyunca tüm okullarımızı ziyaret ederek dağıtımını sağlayacağız. Bu sayede müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile fikir alışverişinde bulunma olanağı da yakalayacağız. Bizden talepleri nedir, ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar ve ne kadarını belediye olarak çözebiliriz, bu konularda istişarelerde bulunacağız." dedi.

Sorgun Belediyesi olarak hem öğretmenler hem de öğrenciler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Ekinci, proje kapsamında 13 bin öğrenciye maske ve dezenfektan dağıtacaklarını sözlerine ekledi.