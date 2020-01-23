Sorgun Belediyesi'nden

Sorgun Belediyesi hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik "Evde Sağlık Hizmeti" veriyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hizmet için belediye bünyesinde bir hemşire ve yardımcı personel görevlendirdiklerini söyledi.

Uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu dile getiren Ekinci, "Personelimiz hastaların şeker, ateş ve tansiyonunu ölçüyor, gerekirse pansuman yapıyor. Bu hizmetimizden 50 kişi faydalanıyor ve her geçen gün de sayı artıyor." dedi.

Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizim için çok önemli. İyi günde kötü günde Sorgunlu hemşehrilerimin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.