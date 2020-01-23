Sorgun Belediyesi'nden "Evde Sağlık Hizmeti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi'nden 'Evde Sağlık Hizmeti' - Son Dakika

Sorgun Belediyesi'nden "Evde Sağlık Hizmeti"

7 saat önce

Sorgun Belediyesi hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik "Evde Sağlık Hizmeti" veriyor.

Sorgun Belediyesi'nden

Sorgun Belediyesi hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik "Evde Sağlık Hizmeti" veriyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hizmet için belediye bünyesinde bir hemşire ve yardımcı personel görevlendirdiklerini söyledi.

Uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu dile getiren Ekinci, "Personelimiz hastaların şeker, ateş ve tansiyonunu ölçüyor, gerekirse pansuman yapıyor. Bu hizmetimizden 50 kişi faydalanıyor ve her geçen gün de sayı artıyor." dedi.

Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizim için çok önemli. İyi günde kötü günde Sorgunlu hemşehrilerimin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi
Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyesi'nden "Evde Sağlık Hizmeti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]