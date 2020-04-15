Sorgun Belediyesi'nden Ozan Belediyesi'ne maske ve kolonya desteği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kolonya, dezenfektan ve maske üretimi yapan Sorgun Belediyesi, Ozan Belde Belediyesine yardımda bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüsün yayılmaya başladığı günden itibaren bazı sıhhi malzemelerde sıkıntı yaşadıklarını ancak bu sıkıntıları aşma noktasında başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti.



Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak sadece Sorgunlu vatandaşların değil, yardım isteyen diğer beldelere de destek olduklarını ifade ederek, "Saraykent ilçesine bağlı Ozan Belediyesi bizden maske ve kolonya talebinde bulundu. Biz de bu taleplerini olumlu karşıladık ve kendi üretimimiz olan 200 kolonya ve 400 maske gönderdik. Belediyemiz olanakları ölçüsünde herkese yardım etmeye hazırdır. Yeter ki sizler evinizde kalın." dedi.