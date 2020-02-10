Sorgun Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
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Sorgun Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

6 saat önce

Sorgun Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sorgun Belediyesinde toplu sözleşme sevinci, System.String[]

Sorgun Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Belediye yemekhanesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 11. dönem toplu iş sözleşmesinde 62 personelin maaşlarında iyileşme sağlandığını söyledi.

Sürekli kendini yenileyen, ileriye dönük, sürekli çıta yükselten bir belediye olacaklarını ifade eden Ekinci, "Bunu işçilerimizle hep birlikte başaracağız. Onun için bugün olduğu gibi, bugünden sonra da aynı azim ve gayretle çalışmalarınızı bekliyorum." dedi.


Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da Sorgun Belediyesi ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını, işçilerin birinci yıl yüzde 6+6, ikinci yıl ise yüzde 5+5 zam aldıklarını belirtti.

Zararsız, sözleşmenin sorunsuz bir şekilde imzalanmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Ekinci'ye teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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