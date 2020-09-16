Sorgun Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sorgun Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı işçilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve ona göre hareket ettiklerini söyledi.

Ekinci, "Yaşadığımız bu süreçte, işçilerimizin gönlü rahat olsun belediyemizin imkanları doğrultusunda yapılabilecekleri biz yapalım istedik. Çünkü biz işçilerimizden iş isteyeceğiz, hizmet isteyeceğiz. İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, bundan önce göstermiş oldukları özveri ve bundan sonra da gösterecekleri gayretler içinde tüm işçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.