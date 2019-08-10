Sorgun Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi
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Sorgun Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 100 çocuğa bayram harçlığı olarak hediye çeki verildi.
Sorgun Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:32 Kaynak: AA
tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 100 çocuğa bayram harçlığı olarak hediye çeki verildi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci
, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlatılan "Beni Hayata Döndür" programı çerçevesinde 100 çocuğa ulaştırılması amacıyla gönderilen çekleri dağıttıklarını belirtti.
Ekinci, "Projesi çerçevesinde başlatılan çalışma ile kullanılamayacak durumda olan eşyalar çocuklar tarafından toplanarak belediyemiz kanalıyla ilçemizdeki bir mağazaya gönderildi. Mağaza da bu çalışma karşılığında 100 hediye para çeki ve kıyafet gönderdi. Çekler bugün çocuklarımıza bayram harçlığı olarak teslim edildi. Bu çerçevede Kurban Bayramı
öncesi çocuklarımıza bayram tadında bayram yaşatabilmek için hediye çeki ile kıyafet desteği sağlandı." dedi.
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