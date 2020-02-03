Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

14 dakika önce

Sorgun Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Sorgun Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Sorgun Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.


Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, depremzedelerin acısını derinden paylaştıklarını belirterek, onlara her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.


Ekinci, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Bölgeye göndermek üzere ısıtıcı, gıda ve kışlık giysi topluyoruz. Kullanılmış giysileri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yardımların yeterli miktara ulaşması durumunda bir araçla deprem bölgesine ulaştıracağız. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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