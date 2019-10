Sorgun Belediyesinden fidan dikim etkinliği

Sorgun Belediyesi, "Ahirete irtihal eden her birey, evlenen her yeni çift ve doğan her bebek için fidan dikimi etkinliği"nin ikincisini düzenledi.

Üçtepeler mevkisinde düzenlenen etkinlikte, bin çam ve lavanta fidesi toprakla buluştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim vaatlerinin arasında, 'Ahirete irtihal eden her birey, evlenen her yeni çift ve doğan her bebek için fidan dikimi' sözünün olduğunu belirterek, bunun ilkini seçimlerden sonra yaptıklarını söyledi.

Etkinliğini ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan Ekinci, "Adına fidan dikilecek isimleri listeledik. Ailelerine ve kendilerine davet de gönderdik. Muhtarlarımız ve ailelerimizle birlikte bugün burada bu fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde Sorgun'da bulunan yeşil alanı 3 katına çıkarmak." dedi.

Ekinci, bu etkinlikle yeni doğan bebek, yeni evlenen çift ve ölen her bireyin anısı yaşatmak istediklerini ifade etti.

Sorgun Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Taşkan da tüm mahalle muhtarlarıyla birlikte fidan dikme etkinliğine katıldıklarını dile getirerek, Sorgun'un yeşillenmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.