Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek - Son Dakika

Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek

14.11.2020 11:52
Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı.

Sorgun'da kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sorgun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve İŞKUR destekleriyle ev hanımlarının meslek edinmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursları açıldı. Eğitimler, 3 sınıfta 75 kursiyerle başladı.

Kadınlara yönelik açılan kurslar hakkında bilgi veren Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Burada 3 sınıfta 75 kursiyerimiz var. Hem eğitim alıyorlar hem de kurs süresince İŞKUR tarafından desteklenerek cep harçlıklarını çıkartıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalarımız tarafından verilen eğitimlerde hedefimiz kısa vadede meslek edindirmek, el emeklerini satmaları ve ekonomik olarak ev bütçelerine katkı sağlamaları için alan oluşturmak. Uzun vadede ise geleceğe yönelik istihdam oluşturmak. İlçemize yapılacak yatırımlarda, açılmasını temenni ettiğimiz fabrikalarda ve gerçekleştirmek için adım attığımız projelerde çalıştırılmak üzere kalifiye eleman yetiştirmek. Üreten bir toplum, üreten kadın olma hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki 3 sınıf 75 kursiyer ile başladığımız bu eğitimler daha da artacak. Sorgun üreten, gelişen, her gün daha da kalkınan bir ilçe olarak anılsın, her alanda yaptığımız yenilikler ile adımız zikredilsin istiyoruz" dedi. - YOZGAT

Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek
Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek
Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek

Halk Eğitim Merkezi, Yozgat, Sorgun, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek - Son Dakika


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