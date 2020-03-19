Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sorgun Belediyesinden koronavirüs önlemleri, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, koronavirüs tedbirler hakkında bilgi verdi.

Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, bankalar, otobüs terminali, halk otobüsleri, camiler, umuma açık alanların dezenfekte edildiğini söyledi.

Belediye olarak başka bütçelerden kısarak koronavirüsle mücadele konusunda bir bütçe oluşturduklarını anlatan Ekinci, stoklarında rutin dezenfekte faaliyetlerini yürütecek oranda maddenin bulunduğunu belirtti.

Belediye olarak 444 66 00 numaralı hat ile çağrı merkezi oluşturdukları bilgisini veren Ekinci, şunları kaydetti:

"Hangi ortamda olursa olsun, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın, çağrı merkezimize ulaşması durumunda ekipler kendilerine yardımcı olacaktır. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını istiyorum. Umre ziyaretinde bulunan hemşehrilerimizin umrelerini Allah kabul etsin. Onlar da 14 gün kuralına uyarak sokağa çıkmasınlar. Umreden dönen vatandaşlarımızı tek tek arayıp uyardım."

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:22 Kaynak: AA

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