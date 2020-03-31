Sorgun Belediyesinden Kovid-19'a karşı ekonomik tedbir paketi - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa yardımcı olmak amacıyla, ilan reklam vergilerinde ve bütün su abonelerine 3 ay yüzde 65 indirim yapacaklarını duyurdu.

Sorgun'da sanayi esnafının tamamının iş yerlerini kapattığını, diğer esnafın da saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında iş yerini açık tuttuğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"İlçemizde şu anda sadece marketler, kasaplar, fırınlar ve manavlar tam gün çalışıyor. Dolayısıyla esnafımız ve vatandaşlarımız bazı mağduriyetler yaşıyor. Biz de belediye olarak bu mağduriyetleri biraz hafifletmek amacıyla bazı ekonomik tedbirler aldık. Bütün su abonelerimiz 3 ay boyanca şebeke suyundan yüzde 65 indirimli yararlanacaklar. Tüm esnafımız katı atık, reklam ve tabela vergilerini de yüzde 65 indirimli ödeyecekler. Mülkiyeti belediyemizde olan iş yerlerinden de üç ay boyunca kira almayacağız."

Ekinci, bunların haricinde berber, kahvehane, internet kafe, lokanta, kaplıca, düğün salonu, orkestra elemanları ve kafeterya çalışanlarına 200 liralık gıda çeki verileceğini sözlerine ekledi.