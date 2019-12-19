Sorgun Belediyesinden öğrenciler için kapalı durak - Son Dakika

Sorgun Belediyesi, minibüs ve servis bekleyen öğrenci ve vatandaşlar için kapalı durak kuruyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, uzak mahallelerden okullarına servisle giden öğrencilerin özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiğini ve üşüdüğünü belirtti.

Sıkıntıları ortadan kaldırmak için öğrencilerin beklediği durakları kapalı hale getireceklerini ifade eden Ekinci, "Gerek mahallelerimiz olsun gerekse yakın çevreden ilçemize taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın üşümemesi için kapalı duraklar koyuyoruz. Bunun ilk uygulamasını ilçemiz Mükremin Mahallesinde başlattık. Kapalı durak sayısını artıracağız. Bizler vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.