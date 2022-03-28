Sorgun Belediyesinden ramazan ayı denetimleri - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ramazan ayı öncesinde zabıta ekipleri gıda güvenliği denetimi yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ramazan öncesi vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimleri artırdıklarını belirtti.

Ekiplerin özellikle, fırınlarda ve tatlı üreten işletmelerde denetim yaptığını aktaran Ekinci, "Denetimlerde işletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile fırınlarda da gramaj kontrolü yapıldı. İşletmecilerimizi sağlık kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. En iyi denetçiler vatandaşlarımızın kendisidir. Vatandaşlarımız bizlere yardımcı olmak için gördükleri her türlü olumsuzlukları bize bildirebilirler." dedi.