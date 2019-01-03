Son Dakika Haberleri: Sorgun Belediyesinden Su ve Jeotermal Isınma Ücretlerinde İndirim

Sorgun Belediyesinden Su ve Jeotermal Isınma Ücretlerinde İndirim

20 dakika önce

Sorgun Belediyesi, enflasyonla topyekun mücadele kapsamında şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde yüzde 10 indirim yaptı.

Sorgun Belediyesinden Su ve Jeotermal Isınma Ücretlerinde İndirim, System.String[]
Sorgun Belediyesi, enflasyonla topyekun mücadele kapsamında şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde yüzde 10 indirim yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yaptığı açıklamada, pek çok kurum ve kuruluşun enflasyonla mücadele çerçevesinde indirim uyguladığını aktardı.

Gürbüz, "Şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde indirim kararı aldık. İndirimimiz vatandaşın faturasına yüzde 10 olarak yansıyacak. İndirim, 2018 yılı fiyatları üzerinden hesaplanacak. Sorgun Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bütçesine az da olsa katkıda bulunduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:03 Kaynak: AA

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