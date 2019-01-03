Sorgun Belediyesinden Su ve Jeotermal Isınma Ücretlerinde İndirim
20 dakika önce
Sorgun Belediyesi, enflasyonla topyekun mücadele kapsamında şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde yüzde 10 indirim yaptı.
Sorgun Belediyesi
, enflasyonla topyekun mücadele kapsamında şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde yüzde 10 indirim yaptı.
Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yaptığı açıklamada, pek çok kurum ve kuruluşun enflasyonla mücadele çerçevesinde indirim uyguladığını aktardı.
Gürbüz, "Şebeke suyu ve jeotermal ısınma ücretlerinde indirim kararı aldık. İndirimimiz vatandaşın faturasına yüzde 10 olarak yansıyacak. İndirim, 2018 yılı fiyatları üzerinden hesaplanacak. Sorgun Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bütçesine az da olsa katkıda bulunduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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