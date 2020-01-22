Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek - Son Dakika
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Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek

6 saat önce

Sorgun Belediyesi, yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.

Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek, System.String[]

Sorgun Belediyesi, yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.


Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yoğun bir kar yağışıyla doğanın karla kaplandığını, bu nedenle de yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarını belirtti.


Belediye olarak düzenli şekilde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktıklarını anlatan Ekinci, "Yabani hayvanlar için de ilçemizin belirli noktalarına, buğday, ekmek, kemik bıraktık." dedi.

Ekinci, sokak hayvanlarının beslenmesinde vatandaşların da duyarlı olmasını isteyerek şunları söyledi:

"Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan kış mevsimini sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız, artan yemekleri çöplere dökmek yerine sokak hayvanlarına verelim. Onlar için beslenme alanlarına su ve yiyecek bırakalım."

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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