Sorgun Belediyesinin sondaj çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sorgun Belediyesi yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, yaşanan kuraklık nedeniyle çeşmelerin kuruduğunu, göletlerde suların çekildiğini, köyler, kasabalar, şehirlerin susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sorgun'a su sağlayan kaynakların da belirgin şekilde azaldığını hatırlatan Ekinci, "Tüm çabalarımıza rağmen geçtiğimiz yaz su sıkıntısını hissettik. Yeni su kaynakları bulmak ve mevcut kayıp kaçakların önüne geçmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizin muhtelif yerlerinde sondaj çalışmaları yaptık. Bulduğumuz kullanılabilir durumda olan suları şebeke suyuna bağladık." dedi.

Ekinci, yeni su kaynakları aramaya devam ettiklerin ifade ederek, "En güçlü tedbir tasarruf ve bilinçli tüketimdir. Lütfen, her damla su israfında çocuklarımıza susuz bir dünya bıraktığımızı bilelim." diye konuştu.