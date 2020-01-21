Sorgun Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor: 3-1 - Son Dakika Spor

Sorgun Belediyespor: 3-1

26 dakika önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Tolgacan Dinçer (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Burak Çevik (xx), Muhammet (xx)SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan (xx), Demirhan (xx),...

Sorgun Belediyespor: 3-1, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Tolgacan Dinçer (xx)

ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Burak Çevik (xx), Muhammet (xx)

SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan (xx), Demirhan (xx), Mehmet (xx), Centelles (xx), Alfonso (xx), Halil İbrahim (xx), Serkan (xx), Batı (x), Onur (xx), Çağlar (x), Yusuf (x)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-19

SÜRE: 108 dakika (26, 30, 26, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi. İzmir ekibi, bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini alarak zirve mücadelesini sürdürdü.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Sorgun Belediyespor, Mustafa Cengiz, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış
FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]