Sorgun Belediyespor: 3-1

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Çağatay (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Mirza (xx), İlker (xx)SORGUN BELEDİYESPOR: Pavlovic (xx), Murat (xx), Cepeda (xx), Cirovic (xx), Ahmet (xx), Selim (xx), Ümit (xx), Yiğit (x), Berkant (x), Burhan (x), Çağlar (x), Mesut (x)SETLER: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22SÜRE: 114 dakika (29, 30, 25, 30)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7'nci hafta erteleme maçında Arkasspor evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-19, 25-17 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi.
- Kaynak: DHA
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