Sorgun Belediyespor'a yeni sponsor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor'a yeni sponsor

29.10.2020 14:13
Sorgun Belediyespor'a yeni sponsor, System.String[]

Grup Avenir, AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'a forma sponsoru oldu.

Grup Avenir, AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'a forma sponsoru oldu.

Sorgun Belediyesinde düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı olarak bölgeyi AXA Sigorta Efeler Ligi'nde temsil etmekten gurur duyduklarını, takımın başarısı için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Ekinci, bu yıl iyi bir takım kurduklarının ancak yaşanılan pandemi dolayısıyla takımın iki kez karantinaya alındığını, bunun da takımın form durumunun düşmesine neden olduğunu belirterek, "Merkezi yurt dışında bulunan Grup Avenir firması takımımıza sponsor oldu. Sponsorumuzun desteği ile daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Desteklerinden dolayı sponsor firmamıza teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kayserili iş insanları tarafından kurulan ve merkezi yurt dışında bulunan Grup Avenir Genel Müdürü İbrahim Arık da bölgelerinden bir takımın Türkiye'nin üst düzey liginde mücadele etmesinin gurur verici olduğunu ve kendilerinin de bu takımın başarılarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Arık, firmalarının inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini aktararak, "Türkiye'de ilk yatırımlarımızı Kayseri'de gerçekleştirdik. Anadolu'ya açılım politikalarımız çerçevesinde Sorgun'da da bazı yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Sorgun Belediyesinin AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığını öğrendik. Bize sponsor olmamız teklifinde bulundular. Halkbank ile yapılan maçı izledik. Halkbank'a ilk yenilgisini tattıran Sorgun Belediyespor'a sponsor olmaya karar verdik." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sorgun Belediyespor ile Grup Avenir arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Grup Avenir yöneticilerine, forma ve şort hediye etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor'a yeni sponsor - Son Dakika Spor

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