Sorgun Belediyespor'a ziyaret - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor'a ziyaret

6 saat önce

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve eski belediye başkanı Ahmet Şimşek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.

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Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve eski belediye başkanı Ahmet Şimşek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile takımın salonda yaptığı antrenmanı ziyaret eden Kaymakam Güneş, antrenman sonunda voleybolcularla bir süre sohbet edip, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçından galibiyet beklediklerini ifade etti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, bu ziyaretin Fenerbahçe maçı öncesi büyük moral olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta sonu şanssız bir şekilde Tokat Belediye Plevne'ye yenildik. 2-0 önde olduğumuz maçı 3-2 kaybettik. Bu durum bizleri ve oyuncularımızı çok üzdü. Ancak geçmişe bakmanın anlamı yok. Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ligin lideri ve ülkemizin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız." dedi.

Gül, ziyaretlerinden dolayı kaymakam Güneş ve beraberindeki Doğankent Belediye Başkanı Sungur ve eski belediye başkanı Şimşek'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Güneş, Sungur ve Şimşek, takıma tatlı ikramında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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