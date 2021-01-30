Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş maçına hazır

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bireysel olarak gerçekleştirilen topla oyunların ardından idman, eşli topla oyunlar, manşet ve servis karşılama, geri sahadan fileye oyun kurma, iki-üç oyuncu ile pas ve oyun kurma, smaç, servis atma ve karşılama ile tamamlandı.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyon Belediye Yüntaş ile oynayacakları maçın her iki takım için de çok önemli olduğunu belirtti.

Afyon Belediye Yüntaş'ın son haftalarda aldığı galibiyetle moral kazandığını ve bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediğini aktaran Aksoy, "Biz de deplasmanda oynayacağımız bu önemli müsabakadan galibiyet ile ayrılıp puan cetvelinde yukarılara çıkmak istiyoruz. Biz sezon başında kendimize bir hedef koymuştuk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın morali yerinde, form durumları iyi. Hedefimiz ligde ilk 8'e girip play-off'a kalmaktır." değerlendirmesinde bulundu.