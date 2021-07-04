Üye Girişi
Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi - Son Dakika

Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi

04.07.2021 14:57
Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediye spor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından evde sıkılan öğrenciler, Sorgun ilçe stadını doldurdu. Seçmelere Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ekinci, Sorgun'un değişik spor dallarında bir atılım içinde olduğunu, futboldan voleybola, basketboldan tekvandoya, güreşten bisiklete tüm spor dallarında sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye ve Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan proje çerçevesinde Sorgun gençliğine sahip çıktıklarını dile getiren Ekinci, projenin amacının çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşantılarının düzenlenmesi ve birçok zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu ifade etti.

Ekinci, futbol altyapısına çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Belediye olarak, 'Büyük Futbol Alt Yapı Projesi' adı altında başlattığımız bu projeye bir haftada 500 ü aşkın başvuru oldu. Futbol aşığı çocuklarımız stadyumda adeta karnaval havası estirdi. Projemiz 2005 ve 2013 yaş grupları arasında yürütülmektedir. Belediyemiz servis ve malzeme desteği verirken, Halk Eğitim Müdürlüğümüz de ise antrenör desteği vermektedir." dedi.

Ekinci, yeni kayıt yaptıran çocuklara forma hediye etti.

Sorgun Belediyespor, Hisarcık, Ekinci, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti 14:35 Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü 14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 13:22 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı
Son Dakika! 12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada 12:11 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Son Dakika Haberleri
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü
13:35 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
12:58 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu         
15:06
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş         
12:59
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 15:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement