Sorgun Belediyespor, Altekma maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sorgun Belediyespor, Altekma maçı hazırlıklarını tamamladı

26.02.2021 15:05
Sorgun Belediyespor, Altekma maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altekma maçının hazırlıklarını tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altekma maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy gözetimindeki son antrenman oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Manşet, servis, blok, smaç ve oyun kurma teknikleriyle sona erdi.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Aksoy, 30 haftalık lig maratonunun sonuna geldiklerini, iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha yarın geride bırakacaklarını söyledi.

Lig maçlarının bitiminin ardından gelecek hafta AXA Sigorta Kupa Voley maçlarının oynanacağını belirten Aksoy, "30'uncu haftanın sonunda puan cetvelinin son sırasında yer alan 4 takım lige veda edecek. Bu yıl play-off hedefi ile lige başlamıştık ancak bazı şanssızlıklar sonucu hedefimizi gerçekleştiremezsek de ligde kalıcı olduğumuzu gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Altekma maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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