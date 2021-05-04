Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy ile yeniden anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 2021-2022 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile yoluna devam edecek.

Son iki yıldır takımın başında yer alan tecrübeli başantrenör Bahadır Aksoy, AA muhabirine, Sorgun Belediyespor ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aksoy, anlaşma yapılmasının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını ve bazı oyuncularla görüştüklerini belirtti.

Transferde aceleci davranmak istemediklerinin altını çizen Aksoy, "Şu an hem yabancı hem de yerli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız transferleri sezon açılışı öncesinde tamamlayıp, tam kadro çalışmalara başlamak." diye konuştu.