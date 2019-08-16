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Sorgun Belediyespor'da Bahadır Aksoy dönemi

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, antrenör Bahadır Aksoy ile anlaştı.

Sorgun Belediyespor'da Bahadır Aksoy dönemi, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, antrenör Bahadır Aksoy ile anlaştı.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahadır Aksoy ile anlaştıklarını ve bundan sonra oyuncu transferine başlayacaklarını belirtti.

Aksoy'un raporu doğrultusunda oyuncu transfer edeceklerini aktaran Gül, "Bilindiği gibi Beşiktaş'ın ligden çekilmesinin ardından takımımız Efeler Ligi'ne davet edildi.
Aradan geçen süre içerisinde önce hoca işini çözmemiz gerekiyordu. Birkaç hocayla görüştük. Şartlarımızı söyledik, onlar şartlarını söyledi ve son olarak Bahadır hoca ile her konuda anlaştık. 1 yıllık sözleşme imzaladık." diye konuştu.
Gül, Bahadır Aksoy'un son iki sezonda 1. Lig'de çalıştırdığı Tokat Belediyesi Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösterdiğini de anımsattı.
Sorgun Belediyespor, Beşiktaş, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:05 Kaynak: AA
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