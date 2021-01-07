Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

07.01.2021 16:35
Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 10 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağı 13. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 10 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağı 13. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda antrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Sporcular pas, servis, smaç ve blok çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ve güçlü rakiplerini yenerek Sorgun'a galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki durumu itibarıyla maça büyük bir hırsla hazırlanacaklarını dile getiren Aksoy, "Ligde 13. sırada bulanan rakibimizi mutlaka yenmemiz gerekiyor. Hem ileride sıkıntı yaşamamak hem de galibiyet serimizi devam ettirmemiz açısından bu maç çok önemli." ifadelerini kullandı.

Aksoy, antrenmanın ardından akşam Bursa'ya hareket edeceklerini belirterek, "Cuma ve cumartesi günü maçın oynanacağı salonda son antrenmanımızı yapacağız. Son haftalarda gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladık ve aldığımız galibiyetlerle moral bulduk. İnşallah bu çıkışımızı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla da devam ettiririz." diye konuştu.

Ligin 13'üncü haftasında oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakası, pazar günü saat 14.00'te Cengiz Göllü Spor Salon'unda yapılacak.

???????

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Pazar, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tuafan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Türk mucitlerin ürettiği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısını olan doktor, 16 gün sonra hayatını kaybetti Türk mucitlerin ürettiği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısını olan doktor, 16 gün sonra hayatını kaybetti         
16:14
Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması: Visca, İrfan Can ve Crivelli'yi satmıyoruz Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması: Visca, İrfan Can ve Crivelli'yi satmıyoruz         
15:49
Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı         
15:19
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak         
14:54
Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Uyuyan oğlumun yanına silah koyuyor Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Uyuyan oğlumun yanına silah koyuyor         
14:51
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi         
14:17
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei