Son Dakika Haberleri: Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

50 dakika önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol takımı kadrosuna pasör Sercan Abanoz'u dahil etti.

Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol takımı kadrosuna pasör Sercan Abanoz'u dahil etti.


Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek istediklerini ve bu bağlamda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Pasör Hüseyin Toy'un takımdan ayrılmasının ardından bir pasöre ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vural, "Hocamız Mehmet Şahin'in raporu doğrultusunda Sercan Abanoz ile lig sonuna kadar anlaştık ve sözleşme imzaladık. 1986 doğumlu 2.02 metre boyundaki Sercan'ın takımımıza büyük katkı sağlayacağına eminim." dedi.

Vural, takımın eksik bulunan bölgelerine takviye yapılması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Sorgun Belediyespor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:39:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]