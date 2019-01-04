Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları
50 dakika önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol takımı kadrosuna pasör Sercan Abanoz'u dahil etti.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol
takımı kadrosuna pasör Sercan Abanoz'u dahil etti.
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek istediklerini ve bu bağlamda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Pasör Hüseyin Toy'un takımdan ayrılmasının ardından bir pasöre ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vural, "Hocamız Mehmet Şahin
'in raporu doğrultusunda Sercan Abanoz ile lig sonuna kadar anlaştık ve sözleşme imzaladık. 1986 doğumlu 2.02 metre boyundaki Sercan'ın takımımıza büyük katkı sağlayacağına eminim." dedi.
Vural, takımın eksik bulunan bölgelerine takviye yapılması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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