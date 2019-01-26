Sorgun Belediyespor'da Transfer Çalışmaları
1 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, pasör çaprazı Yusuf Erdem'i transfer etti.
Voleybol Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor
, pasör çaprazı Yusuf Erdem
'i transfer etti.
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, transferini tamamladıkları Yusuf Erdem'in takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Vural, ara transfer döneminde iki oyuncuyu renklerine bağladıklarını, bir yabancı oyuncu ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Transfer dönemi bitmeden görüşmelerini sürdürdüğümüz yabancı oyuncuyu da renklerimize bağlayacağız. Hedefimiz Efeler Ligi'ne yükselmek. Bunun için de eksiklerimizi tamamlıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:31 Kaynak: AA
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