Sorgun Belediyespor'da Transfer
2 saat önce
Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Brezilya milli takımı pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti'yi transfer etti.
Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Brezilya milli takımı pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti'yi transfer etti.
İtalya Ligi ve Kupası'nda bir sezonda toplam 985 sayı, 849 atak, 84 blok ve 52 servis üreten, İtalya ekibi Castellana Grotte takımının formasını giyen 2,17 boyundaki 1990 doğumlu Renan Zanatta Buiatti, Sorgun Belediyespor'a transfer oldu.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural AA muhabirine, transferde büyük bir başarıya imza attıklarını, dünyaca ünlü voleybolcuyu takıma kazandırdıklarını belirtti.
Efeler Ligi takımlarının kadrosunda görmek istediği Brezilyalı Buiatti'yi transfer ettiklerini belirten Vural, "Ara transfer döneminde çok önemli transferler yaptık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında hocamızın yer vermesi durumunda bu oyuncular forma giyebilecek. Öncelikli hedefimiz Hatay maçı, ardından play-off'ta mücadele etmek." dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:27 Kaynak: AA
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Boşanma Aşamasındaki Eşini İş Yerini Basıp Öldüresiye Dövdü! Kamera Kayıttaydı
Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu
Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu