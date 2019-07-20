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Sorgun Belediyespor'da yeni yönetim belirlendi

1 saat önce

Voleybolda Yozgat'ı Efeler Ligi'nde, futbolda da Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek Sorgun Belediyespor'da genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

Sorgun Belediyespor'da yeni yönetim belirlendi, System.String[]
Voleybolda Yozgat'ı Efeler Ligi'nde, futbolda da Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek Sorgun Belediyespor'da genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.
Sorgun Belediyesi Encümen Salonunda yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Sorgun Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanlığına Ergin Gül, başkan yardımcılığına da Yavuz Lale getirildi. Yavuz Lale aynı zamanda Futbol Şubesi Sorumlusu olurken, Kazım Ergün, Voleybol Şubesi sorumlusu olarak görev aldı.
Genel kurulun ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkan Ergin Gül, bugüne kadar kulübe hizmeti geçen eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Gül, "Bu yıl voleybolda Efeler Ligi'nde, futbolda ise BAL'da mücadele edeceğiz. İlk işimiz voleybolda hoca konusunu açıklığa kavuşturup transfer çalışmalarına başlamak. Amacımız, kuracağımız takımlarla her iki ligde de kalıcı olmak." dedi.
Sorgun Belediyespor'da Semih Altan sayman ve alt yapı sorumlusu, Osman Arslan sekreter ve medya eletişim, Durak Kaya üye olarak görev aldı.
Sorgun Belediyespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:50 Kaynak: AA
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