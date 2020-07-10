Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi başlayacak.

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin


Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık kontrolleri sonrası oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçeceğini ve ardından takımın sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceğini belirtti.


Bu sezon kadronun tamamını değiştirdiklerini, geçen sezondan daha iddialı bir kadro kurmaya çalıştıklarını aktaran Gül, "Bir yandan genç oyuncuları transfer ederken, özellikle yabancılar konusunda daha seçici davranıp istediğimiz oyuncuları almayı başardık. Şu an 12 kişilik kadromuz var. İki kişilik opsiyonumuz duruyor. Onu da gerekli olan yerde kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin Gül, üçüncü bir yabancı oyuncu ile görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Sorgun Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]