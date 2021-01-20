Sorgun Belediyespor Galatasaray maçına hazırlanıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, 24 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda antrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların ısınma hareketliyle başladı.

Sporcular, bireysel olarak gerçekleştirdikleri topla oyunların ardından, manşet ve duruşlar, servis karşılama, atma-paslaşma oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenman sonunda Aksoy, AA muhabirine, 3 haftalık galibiyet serisini Galatasaray HDI Sigorta maçında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Aksoy, Galatasaray HDI Sigorta'nın çok güçlü bir kadrosu olduğunu ve şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirterek, "Galatasaray ile oynayacağımız maça günde iki antrenmanla hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın morali yerinde, form durumları iyi. Evimizde oynayacağımız bu önemli müsabakadan da galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam." dedi.

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Biz sezon başında kendimize bir hedef koymuştuk. Bu hedef de Avrupa'ya gitmekti. Son haftalarda yakaladığımız çıkış ile bu hedefimize biraz daha yaklaştık. Pazar günü Galatasaray ile oynayacağımız müsabakada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Hedefimiz önce ligde ilk 8'e girip play-off'a kalmak, orada alacağımız galibiyetlerle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Bize inananların, güvenenlerin bu inançlarını, güvenlerini boşa çıkarmayacağız."