Sorgun Belediyespor hazırlık maçında Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor voleybol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor voleybol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi Sorgun Belediyespor ilk seti 25-22, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-22 alarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül maç sonrası AA muhabirine, Türkiye Kupası maçları öncesinde oynadıkları Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasının iyi bir hazırlık olduğunu söyledi. Gül, yarın da aynı takımla bir karşılaşma daha yapacaklarını belirtti. Oyuncuların gün geçtikçe performanslarının arttığına dikkat çeken Gül, Türkiye Kupası'nda da hedeflerinin bir üst tur olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:05

Kaynak: AA

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