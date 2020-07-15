Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına başladı.

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Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde tüm oyuncular ve teknik heyetin Sorgun Devlet Hastanesinde Kovid-19 testinden geçirildiğini belirtti.


Tüm testlerin negatif çıktığını ve sağlıklı bir şekilde antrenmanlara başladıklarını ifade eden Aksoy, bu sezon kadronun tamamının değiştirildiğini, dinamik, heyecanlı ve başarıya aç, genç oyuncuların yanı sıra deneyimli oyunculardan oluşan bir ekip kurduklarını söyledi.


Takımın 12 kişilik oyuncu kadrosu ve 4 kişilik teknik ekiple çalışmalara başladığını kaydeden Aksoy, "Öncelikle tüm takımlarımıza, sporcularımıza, sağlıklı, sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon diliyorum. Sorgun Belediyespor olarak bu yıl daha yukarıları hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Günde üç antrenman yaparak sezona hazırlanıyoruz. Sabah fitness salonunda halter çalışmaları, öğleyin servis, pas çalışmaları, akşam yine topla çalışmalar yapıyoruz. Şu an hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Aksoy, bu yıl üç yabancı ile sahada olacaklarını, bunlardan Kübalı Cepeda'nın takımla çalışmalara başladığını, Brezilyalı Rodrigo Leandro Honorio da Silva'nın ise cumartesi günü takıma katılacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
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