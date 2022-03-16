Sorgun Bilim Sanat Merkezi inşaatına başlandı - Son Dakika
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Sorgun Bilim Sanat Merkezi inşaatına başlandı

16.03.2022 16:22
Sorgun Bilim Sanat Merkezi inşaatına başlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatına başlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatına başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, eski hastane yerine yapılacak merkezin önemli bir eksiği gidereceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp, İl Özel İdaresince Karşıyaka Mahallesi'ne yapılacak merkezin inşaatına başlandığını belirten Öcal, "Merkezimiz şu an başka bir binada hizmet veriyor, inşaatın tamamlanmasıyla kendi binasına taşınacak. 3 bin 400 metrekarelik bir alanda, 12 derslik olarak yapılacak merkez, 7 milyon 608 bin 640 liraya mal olacak ve 7 ay sonra teslim edilecek. Bu güzide kurumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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