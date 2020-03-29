Sorgun BSM'de yüz siperliği üretimi - Son Dakika

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) öğretmenleri yeni tip koranavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına verilmek üzere yüz siperliği üretimine başladı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun BSM'nin öğretmenlerinin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperliği ürettiğini söyledi.

Ürünlerin en kısa sürede sağlık çalışanlarına teslim edileceği ifade eden Kaya, "Bizlerin sağlığı için büyük riskler alan sağlık çalışanlarının bu özverili ve bir o kadar da tehlikeli çalışmalarında onlara karınca kadarınca destek olmak istiyoruz. Üretilen yüz siperlikleri, salgınla mücadele eden hastanemizde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacak." dedi.