Sorgun Burunören İlkokulu binası muhtarlığa devredildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesine bağlı Burunören Mahallesinde bulunan ve yıllardır kullanılmayan ilkokul binası köy muhtarlığına devredildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, okul binasının mahalle halkına hizmet verebilmesi amacıyla devredildiğini ifade etti.

Mahallesi muhtarı Osman Aydoğan da, atıl durumdaki okul binasının bakım ve onarımını yapacaklarını belirterek, "Çalışmalar tamamlandıktan sonar binamızı mahalle halkımızın düğünleri, dışarıdan gelecek misafirlerimizi ağırlama, köy konağı, talep olması halinde çeşitli kursların açılması amacıyla kullanacağız." dedi.