Sorgun Çadırözü Yaylası suya kavuşuyor - Son Dakika

Yozfat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde bulunan Çadırözü Yaylası içme suyuna kavuşuyor.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, yaptığı açıklamada, beldede hayvancılık yapan vatandaşların yaz mevsiminde çıktıkları yaylada su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Mertoğlu, belediye imkanlarıyla getirilen suyun, yaylacıların çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Yaz mevsimini burada geçiren vatandaşlarımız hayvanlarını sulamada ve kendi içme suyu ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için başlattığımız su arama çalışmalarımızdan olumlu sonuç aldık. Suyu yaylaya getirmek için hem personelimiz, hem de yaylacı vatandaşlarımızın yardımıyla çalışmalara başladık." dedi.

Yağmur ve soğuk havaya rağmen özverili çalışan tüm personel ve destek olan vatandaşlara teşekkür eden Mertoğlu, getirilen suyun hayırlı olması dileğinde bulundu.