Sorgun çiftçisine 44 milyon 150 bin lira destek - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiye 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere, çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında ödeme yapıldığını belirtti.

Canbolat, "İlçe genelinde mazot, gübre, fatura müstahsil, buzağı, ana koyun, arı kovanı desteği başta olmak üzere 12 kalemde 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı. Sorgun, il genelinde tarımsal desteklemede birinci sırada yer aldı." dedi.