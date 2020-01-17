Sorgun'da 16 bin 171 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun'da 16 bin 171 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Sorgun'da 16 bin 171 öğrenci karne aldı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 16 bin 171 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Sorgun'da 16 bin 171 öğrenci karne aldı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 16 bin 171 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım töreninde konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk dönem sonu itibariyle, okul öncesinde bin 321, ilkokullarda 5 bin 32, ortaokullarda 5 bin 706, liselerde 4 bin 112 olmak üzere 16 bin 171 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin tatili hak ettiğini vurgulayan Kaya, "Dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz. Diğer yandan sınava girecek öğrencilerimize de yine tatil süresince hem dinlenmelerini hem de soru çözmelerini öneriyorum." dedi.

Kaya, öğrenci velilerine de seslenerek, karnesi iyi olmayan öğrencilere kızmak yerine, onları ikinci dönem daha çok çalışarak derslerini düzeltmeleri tavsiyesinde bulunulmasını önerdi.

Karne törenine Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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