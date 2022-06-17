Öcal, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez kesintisiz eğitim yılı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sorgun'da 16 bin 66 öğrenci karne aldı - Son Dakika

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