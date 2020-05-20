Sorgun'da 19 Mayıs doğumlu öğrencilere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs'ta doğan iki öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı.

Kaya, bir gün gecikmeli de olsa doğum günü 19 Mayıs olan TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi 12. Sınıf. Öğrencisi Nadir Bektaş ile Yasemin İlhami'ye sürpriz yaparak doğum günü hazırladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramın buruk bir şekilde evlerde kutlandığını aktaran Kaya, "Öğrencilerimiz 20 yaş altı oldukları için dışarı da çıkamıyorlar. Araştırmalarımız sonucu 19 Mayıs doğumlu iki öğrencimiz olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizden Yasemin kızımızın doğum gününü telefonla kutlarken, Nadir Bektaş'ı da evinde ziyaret edip pasta hediye ettik ve doğum gününü kutladık." dedi.

Kaya, bundan sonra da böyle önemli günlere rastlayan doğum günlerini kutlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.