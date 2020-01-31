Sorgun'da 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Sorgun'da 25 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorgun'da 25 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını söyledi.

Kayhan, "Yoğun kar, özellikle yüksek kesimlerdeki köylerimizin yollarının kapanmasına neden oldu. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarına başladı. En kısa sürede tüm köy yollarımız tekrar ulaşıma açılacaktır." dedi.

Kayhan, kar kalınlığının şehir içinde 10 santimetre, yüksek yerlerde ise 25 santimetreyi bulduğunu kaydetti.

Yozgat, Kayhan, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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