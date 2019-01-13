Son Dakika Haberleri: Sorgun'da 26 Bin Lira Malzeme Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı

Sorgun'da 26 Bin Lira Malzeme Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı

56 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinin deposundan 26 bin lira değerinde malzeme çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sorgun'da 26 Bin Lira Malzeme Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinin deposundan 26 bin lira değerinde malzeme çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Sorgun Jandarma ekipleri, Aziz Yağan isimli kişiye ait olan depodan yaklaşık 26 bin değerinde motor, redüktör, kaynak makinesi gibi çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süren takip sonucunda malzemelerin Sorgun sanayi sitesinde bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, satışı yapan şüpheli S.S. isimli şahsı gözaltına aldılar. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Yozgat, Jandarma, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:42:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da 26 Bin Lira Malzeme Çalan Hırsız Zanlısı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]