Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı - Son Dakika
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Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı

25.07.2022 17:57
Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kış mevsiminde bozulan köy yollarının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kış mevsiminde bozulan köy yollarının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki 32 köy yolunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve buzlanmalar nedeniyle köy yollarında bozulmalar olduğunu anlatan Kayhan, "İlçe Özel İdaresi olarak köy yollarında ulaşımın daha konforlu sağlanması için bakım ve onarım çalışmasını yaptık." dedi.

Kayhan, bazı köylerde içme suyu sorunlarının yaşandığını, köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için su ve kanalizasyon ekiplerinin gece gündüz su kesintisi ve arızalarına müdahale ettiklerini vurgulayarak, "Köylerimizin daha temiz olması için ekiplerimiz sürekli çalışmakta ve tüm köylerimizin çöpleri toplanmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla köy ve kent arasındaki farkı ortadan kaldırmak, köylerden göçü engellemek, tarım ve hayvancığı teşvik ederek, köylerde yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kayhan, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı - Son Dakika
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