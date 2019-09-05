Sorgun'da 4 bin 368 öğrenci uyum eğitimine başladı

Sorgun ilçesinde öğrenciler uyum eğitimine başladı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl uyum eğitiminin yeni bir uygulamayla 2 gün yapılacağını ve bu bağlamda okul öncesi öğrencileri ile 1.sınıf 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimine başladığını belirtti.



Ekinci, öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyerek, "Okul öncesinde 57 şubede 637, 1. sınıflarda 60 şubede bin 132, 5. sınıflarda 66 şubede bin 294 ve 9. sınıflarda 84 şubede bin 305 öğrencimiz uyum eğitimine başlamıştır. Bu rakamlara göre okul öncesinde bir dersliğe 12 öğrenci düşerken, 1. sınıflarda 19 öğrenci, 5. sınıflarda 20, 9. sınıflarda da 16 öğrenci düşmektedir." dedi.