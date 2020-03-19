Sorgun'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kayhan, "İlçemizde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek yerlerdeki köylerimizin yollarının kapanmasına neden olmuştur. Öyle ki bu yerlerde kar kalınlığı zaman zaman 30 santimetreye kadar ulaşmıştır. Karalık, Kapaklı, Küçük Eynelli, Emirler, Günyazı ve Gököz köylerinin yolu kar yağışı ve sürgün yüzünden ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürmekte."